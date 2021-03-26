Число занимающихся боксом в России за четыре года планируется увеличить до 1,5 млн человек

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 26 марта. /ТАСС/. Количество занимающихся боксом в России к февралю 2025 года планируется увеличить вдвое по сравнению с нынешним. Для этого, в частности, будет идти развитие детского-юношеского, женского бокса, открытие новых спортзалов в регионах, сообщил в пятницу журналистам генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев.

"По итогам четырех лет мы хотим в России увеличить число занимающихся боксом в два раза. Сейчас у нас около 700-750 тыс. человек по всей стране, мы хотим к февралю 2025 года увеличить число занимающихся в два раза", - сказал Щекутьев в ходе визита в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ).

По его словам, Федерацией бокса России намечены новые планы развития бокса в стране. Так, будет идти развитие детского-юношеского бокса, женского бокса, открытие новых спортзалов, усиление подготовки тренерского состава, работа с молодежью в регионах.

Также в Сургуте Щекутьев совместно с губернатором Югры Натальей Комаровой подписали соглашение о развитии бокса в регионе. По словам главы региона, в ХМАО будет идти создание спортклубов бокса. "Со своей стороны мы закрепляем обязательства по созданию спортивных клубов бокса, поддержке инициатив, направленных на формирование образа жизни. У нас систематически занимаются боксом более пяти тысяч жителей", - сказала глава региона.

Также она предложила провести всероссийский боксерский форум в 2023 году, чемпионат России по боксу среди мужчин в 2024 году. В свою очередь Щекутьев отметил, что Югра является одним из лидеров развития бокса в стране, здесь есть вся необходимая инфраструктура, кадровый состав, поэтому федерация поддержит проведение данных соревнований в ХМАО, а также рассмотрит возможность провести в 2022 году в регионе командный кубок России по боксу среди мужчин.