Степанова и Букин рассказали, что расстроены из-за ошибки в ритм-танце на чемпионате мира

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российский танцевальный дуэт Александра Степанова и Иван Букин остались недовольны ритм-танцем на чемпионате мира, так как допустили ошибку, но намерены с новыми силами биться в произвольной программе. Об этом фигуристы рассказали после своего выступления журналистам.

Спортсмены продемонстрировали яркий прокат на высокой скорости, однако в одном из элементов партнершей была допущена ошибка. Оценка за короткую программу - 83,02 балла.

"Очень грубую ошибку сегодня допустили, очень расстроены сегодняшним днем. Я в большей степени - ее допустила я. Но есть завтрашний день", - сказала Степанова.

Букин отметил, что на произвольную программу спортсмены выйдут с новыми силами. "Мы сейчас пойдем в отель, отдохнем, переварим все и завтра с новыми силами выйдем на произвольную программу. У нас было достаточно тяжелое начало, нас преследовали разные болезни, но слава богу, все в прошлом, мы в строю, мы здесь, и мы рады участвовать в чемпионате мира. Было много сомнений, будет он или нет, и мы рады кататься, даже когда на трибунах не так много людей", - сказал спортсмен.

"Мы много работали, много часов проводили на тренировках, работали над эмоциональной составляющей, над скоростью в зале и на льду", - отметила Степанова.

Первую взрослую медаль Степанова и Букин завоевали больше семи лет назад именно в Швеции, на чемпионате Европы. "Тогда мы были совсем молоды, только выходили во взрослые, и эмоционально, и по ответственности тот старт был совсем другой - мы выходили в первый раз, мы выходили показаться. Сейчас мы гораздо старше, опытнее, и ответственности гораздо больше", - рассказал Букин.