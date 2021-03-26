Фигуристы Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате мира

ТАСС, 26 марта. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают первое место после ритм-танца в соревновании танцевальных дуэтов на чемпионате мира по фигурному катанию. Турнир проходит в Стокгольме.

Степанова и Букин рассказали, что расстроены из-за ошибки в ритм-танце на чемпионате мира

Результат российского дуэта составил 88,15 балла. Второе место в ритм-танце заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,05), третье - их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бейтс (85,15). Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали пятыми (83,02), Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - 10-ми (75,58).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнире российская сборная выступает как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна будет звучать фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Синицина и Кацалапов являются чемпионами Европы (2020), серебряными призерами чемпионата мира (2019) и финала Гран-при (2018), бронзовыми призерами командного чемпионата мира (2019) и двукратными чемпионами России (2019, 2020).

Произвольный танец дуэты представят в субботу. Чемпионат мира завершится 28 марта.