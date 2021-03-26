{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Чемпионат мира по фигурному катанию

Фигуристы Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате мира

Александра Степанова и Иван Букин идут пятыми, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - 10-ми
Виктория Синицина и Никита Кацалапов Гавриил Григоров/ТАСС
Описание
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
© Гавриил Григоров/ТАСС

ТАСС, 26 марта. Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают первое место после ритм-танца в соревновании танцевальных дуэтов на чемпионате мира по фигурному катанию. Турнир проходит в Стокгольме.

На эту тему
Степанова и Букин рассказали, что расстроены из-за ошибки в ритм-танце на чемпионате мира
Степанова и Букин рассказали, что расстроены из-за ошибки в ритм-танце на чемпионате мира

Результат российского дуэта составил 88,15 балла. Второе место в ритм-танце заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,05), третье - их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бейтс (85,15). Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали пятыми (83,02), Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - 10-ми (75,58).

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) на турнире российская сборная выступает как команда Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR). В качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна будет звучать фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Синицина и Кацалапов являются чемпионами Европы (2020), серебряными призерами чемпионата мира (2019) и финала Гран-при (2018), бронзовыми призерами командного чемпионата мира (2019) и двукратными чемпионами России (2019, 2020).

Произвольный танец дуэты представят в субботу. Чемпионат мира завершится 28 марта.

Теги
Чемпионат мира по фигурному катанию
Массовый спорт
Матыцин: условия для массового спорта планируется создать во всех субъектах России
Глава министерства спорта отметил, что Удмуртия - позитивный пример того, как надо относиться к инфраструктуре для занятий спортом
Читать полностью