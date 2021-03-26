Журова считает, что санкции WADA призваны расколоть российское общество

В связи со вступившими в декабре в силу двухлетними санкциями WADA российские спортсмены на чемпионатах мира и Олимпийских играх не могут выступать под национальным флагом, а в их честь не может звучать государственный гимн.

"На этот счет есть разные мнения, - сказала Журова. - Есть те, кто говорит, что надо хлопнуть дверью и отказаться от выступления без гимна и флага. Это правда очень сложный вопрос для каждого спортсмена и для каждого человека в нашей стране. Отчасти, к сожалению, это все придумано, чтобы расколоть наше общество".

"Я об этом говорила, когда были видны только первые ростки. Я помню, что у меня был пост на эту тему, так меня тогда, что называется, помидорами чуть не закидали. Хотя я тогда просто говорила о том, что нужно поверить моему опыту работы в различных международных организациях. Я предупреждала, что следующим шагом будет нейтральный статус. Меня тогда спросили: "Ты зачем им подсказываешь?" Но я не подсказывала, нас к этому подводили", - добавила она.

Журова отметила, что такое заявление она сделала вскоре после окончания Олимпийских игр 2014 года в Сочи. "Уже тогда были первые симптомы. Я даже сохранила этот пост. Были предпосылки, было видно, что они специально будут над нами долго издеваться. Это [следствие] общей политики, нашего общего отношения с Западом", - сказала Журова.

"Если бы центр влияния был в Азии, этого никогда бы не случилось. Но центр влияния находится в Америке и в Великобритании, откуда люди, которые руководили спортивными федерациями и входили в состав исполнительных комитетов. Они никогда не были добры к России", - добавила она.