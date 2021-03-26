Жулин: Кацалапов и Синицина раскованно исполнили ритм-танец на чемпионате мира

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов раскованно исполнили ритм-танец на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме. Такое мнение ТАСС высказал тренер дуэта Александр Жулин.

Фигуристы Синицина и Кацалапов лидируют после ритм-танца на чемпионате мира

Синицина и Кацалапов занимают первое место после исполнения ритм-танца, результат российского дуэта составил 88,15 балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,02), третье - их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бейтс (85,15). Россияне Александра Степанова и Иван Букин стали пятыми (83,02), Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - 10-ми (75,58).

"Очень доволен, прокат был очень хорошим, даже лучше, чем на тренировках. Что понравилось - совершенно не было никакого зажима, катались раскованно. Тренера порадовали. Дальше будем стараться делать то же самое", - отметил Жулин.

Синицина и Кацалапов являются чемпионами Европы в танцах на льду, серебряными призерами чемпионата мира, а также двукратными чемпионами России.

Произвольный танец дуэты представят в субботу. Чемпионат мира завершится 28 марта.