Тренеры Степановой и Букина расстроены неудачей фигуристов в ритм-танце на чемпионате мира

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Россияне Александра Степанова и Иван Букин блестяще проводили тренировки на чемпионате мира, но ошибка помешала им получить высокие баллы за ритм-танец. Об этом ТАСС рассказала тренер фигуристов Ирина Жук.

По итогам ритм-танца лидируют россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов (88,15 балла), вторыми идут американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,05), третьими - их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бейтс (85,15). Степанова и Букин, которые тренируются под руководством Жук и Александра Свинина, идут пятыми (83,02), Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - 10-ми (75,58).

"Конечно, расстроены, и это мягко сказано. Очень жаль, потому что готовы они прекрасно, и тренировки здесь проводили блестяще. Их рассматривали очень высоко, но была допущена ошибка. Что делать, это спорт", - сказала Жук.

"Надеемся, что завтра будет лучше. Настроим ребят, они должны кататься хорошо", - подчеркнула тренер.

Произвольную программу танцоры представят 27 марта.