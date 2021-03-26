Бестемьянова: Степанова и Букин из-за нервов ошиблись в ритм-танце на чемпионате мира

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Александра Степанова и Иван Букин перенервничали перед исполнением ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию, что стало причиной ошибки во время проката. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Первое место после исполнения ритм-танца занимают Виктория Синицина и Никита Кацалапов, результат российского дуэта составил 88,15 балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,02), третье - их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бейтс (85,15). Степанова и Букин стали пятыми (83,02), Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - 10-ми (75,58).

"Очень обидно за Букина и Степанову - была явная ошибка, сорван обязательный к исполнению твиззл, а это ведь ритмический танец с обязательными элементами. Представляете, сколько им поставили бы, если не эта ошибка? Очень обидно, но уже как накатали, теперь надеемся на завтрашний день. У них роскошный произвольный танец, лучший в мире, на мой взгляд, так что пусть катаются, катание никто не отменял", - считает Бестемьянова.

Произвольный танец дуэты представят в субботу. "Очень надеюсь и верю, что Букин и Степанова сохранили шансы на медаль чемпионата мира, - добавила собеседница ТАСС. - Конечно, сегодня сыграли свою роль нервы. Я разговаривала с тренерами, до последнего с ними переписывалась, у ребят все хорошо, комфортно, они хорошо готовы, что тут скажешь, перенервничали".

"Думаю, что они очень расстроились, что попали в эту разминку - предпоследнюю. Если в других видах это не так важно, то в танцах - важно быть в последней разминке. Думаю, это очень сбило, мелочей в таком большом деле не бывает. Так что очень болеем, смотрим дальше", - заключили собеседница ТАСС.

Степанова и Букин - четырехкратные призеры чемпионатов Европы, действующие чемпионы России в танцах на льду.