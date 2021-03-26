Тарасова назвала ожидаемым лидерство фигуристов Синициной и Кацалапова на чемпионате мира

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Лидерство российских фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на чемпионате мира после ритм-танца можно назвать ожидаемым результатом, их программа является прекрасной. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Синицина и Кацалапов занимают первое место с результатом 88,15 балла. Вторыми идут американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,02), третьими - их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бейтс (85,15).

"Ожидаемый результат, - сказала Тарасова. - У них прекрасный танец. Он и в прошлом году был прекрасным, сейчас же он абсолютно накатанный, они его очень хорошо чувствуют. В нем все понятно, все оправданно - и смех, и улыбки, и потрясающие шаги. Все сделано очень хорошо, я очень рада, поздравляю, так держать".

Четвертым идет канадский дуэт Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (83,37), россияне Александра Степанова и Иван Букин - пятые (83,02). "Все эти пары могут бороться друг с другом, они все очень высокого уровня. И наши могут с ними бороться, сегодня помешала ошибка. Ошибок делать не надо", - заметила Тарасова.

Синицина и Кацалапов являются чемпионами Европы в танцах на льду, серебряными призерами чемпионата мира, а также двукратными чемпионами России.

Произвольный танец дуэты представят в субботу. Чемпионат мира завершится 28 марта.