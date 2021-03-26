Карпоносов: российские танцоры близки к победе на чемпионата мира, но их соперники сильны

По итогам ритм-танца россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов лидируют с результатом 88,15 балла. Второе место заняли американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью (86,05), третье - их соотечественники Мэдисон Чок и Эван Бейтс (85,15). Россияне Александра Степанова и Иван Букин идут пятыми (83,02), Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро - 10-ми (75,58). В последний раз золотую медаль чемпионата мира россияне выигрывали в 2009 году, когда золото в Лос-Анджелесе под руководством Карпоносова и Натальи Линичук завоевали Оксана Домнина и Максим Шабалин.

"Даже в прошлом году Синицина и Кацалапов оригинальным танцем выиграли у чемпионов мира французов Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона на чемпионате Европы, доказав - этот танец сегодня лучший в мире. Что они продемонстрировали и на этот раз на чемпионате мира, - отметил Карпоносов. - Что же касается Степановой и Букина, то их не совсем заслуженно поставили так далеко - ошибка у партнерши не стоила таких баллов, они реально должны были оказаться в тройке лидеров, это точно. Но им еще не очень повезло с жеребьевкой - они попали в предпоследнюю группу, а судьи предвзято смотрят даже на такие вещи".

"Ну а десятое место Загорски и Гурейро - тут просто нет слов, ведь эта пара считается одной из сильнейших в мире", - сказал специалист.

"Да, мы давно так не были близки к медалям чемпионата мира, но что меня настораживает перед завтрашним днем, так это выступление американцев Чок и Бейтс, которые продемонстрировали очень сильный короткий танец. Не знаю, почему они проиграли Хаббел и Донохью, видимо, судьи что-то увидели, но именно прокат Чок и Бейтс сегодня меня взволновал", - сказал он.

Карпоносов отметил, что отрыв в баллах первого места от пятого перед произвольной программой незначителен. "Такой отрыв, что называется, отыгрывается на раз, поэтому, как говорит Алексей Мишин, для эйфории пока рано. Поэтому сегодня мы радуемся за Синицину и Кацалапова, переживаем за Степанову и Букина и расстраиваемся за Загорски и Гурейро, но наши спортсмены всегда отличались тем, что боролись до конца, до последнего патрона, до последнего сантиметра дистанции", - заключил эксперт.