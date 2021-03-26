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Футбол в России

"Самара-Арена" примет матч "Крыльев Советов" в апреле после завершения ремонтных работ

Генподрядчик выполнил работы по устранению дефекта стадиона

САМАРА, 26 марта. /ТАСС/. Самарский футбольный клуб "Крылья Советов" проведет первый матч на стадионе "Самара-Арена" в начале апреля после завершения его ремонта. Об этом ТАСС сообщил директор ГАУ "Самара-Арена" Виталий Иванов.

"ПСО "Казань", генподрядчиком строительства стадиона "Самара-Арена", в рамках гарантийных обязательств выполнены работы по устранению дефекта. Проведены монтажные работы: установлена новая часть металлоконструкции с использованием дополнительных соединительных элементов", - рассказал Иванов.

Кроме того, на стадионе провели лабораторное обследование и тестирование металлоконструкций, включая ультразвуковой метод контроля.

В результате "Самара-Арена" получила техническое заключение от ООО "Стальпроект" о допуске покрытия стадиона к эксплуатации. "Это дает основания для возобновления проведения на стадионе матчей ПФК "Крылья Советов". В настоящее время продолжается комплекс работ по подготовке стадиона "Самара-Арена" к проведению 3 апреля игры "Крылья Советов" - "Текстильщик", - отметил собеседник агентства.

В феврале в конструкции стадиона был выявлен разрыв сварочного шва на одной из горизонтальных связей. При этом собственник арены отмечал, что дефект носит локальный характер и не влияет на соседние элементы. Устранением разрыва занималась компания ПСО "Казань", которая признала гарантийный случай. Во время ремонта "Крылья Советов" проводили матчи на стадионе "Металлург".

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