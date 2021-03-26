{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формула-1

Мазепин сообщил, что извлек опыт из участия в свободных практиках "Формулы-1" в Бахрейне

В обоих заездах российский пилот команды "Хаас" стал последним
Никита Мазепин EPA-EFE/DAN ISTITENE
Описание
Никита Мазепин
© EPA-EFE/DAN ISTITENE

ТАСС, 26 марта. Российский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Хаас" Никита Мазепин получил много опыта, приняв участие в двух свободных практиках Гран-при Бахрейна, которые прошли в пятницу. Комментарий спортсмена приводит пресс-служба команды.

На эту тему
Мазепин занял последнее место в двух свободных практиках "Формулы-1" в Бахрейне
Мазепин занял последнее место в двух свободных практиках "Формулы-1" в Бахрейне

В обоих заездах Мазепин стал последним из 20 пилотов.

"Мне было очень важно принять участие в моих первых свободных практиках, уже это было хорошо, - сказал Мазепин. - С технической стороны день был довольно сложным: было ветрено, и направление ветра было не очень постоянным. Эти автомобили, по сравнению с "Формулой-2", намного эффективнее справляются с ветром как в положительном, так и в отрицательном смысле".

"Нам очень повезло с условиями, достигнутыми в последний день тестов, они позволяли нам быть очень быстрыми. Сегодняшняя трасса была намного медленнее, и это сделало езду сегодня намного более сложной, по крайней мере для нас. Смысл в том, чтобы получить как можно больше опыта, и это определенно произошло сегодня", - добавил россиянин.

В прошлом сезоне Мазепин выступал в чемпионате "Формулы-2", по итогам чемпионата он занял пятое место. Первый этап "Формулы-1" проходит с 26 по 28 марта в Бахрейне.

Теги
Формула-1Мазепин, Никита Дмитриевич
Баскетбольные еврокубки
"Химки" проиграли "Зениту" и потерпели 27-е поражение в сезоне баскетбольной Евролиги
Петербургский клуб победил в гостях со счетом 91:70
"Химки" проиграли "Зениту" и потерпели 27-е поражение в сезоне баскетбольной Евролиги
Читать полностью