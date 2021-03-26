Крикунов: "Динамо" не удалось заменить Кагарлицкого в серии плей-офф КХЛ со СКА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 марта. /ТАСС/. Московское "Динамо" не смогло найти замену нападающему первого звена Дмитрию Кагарлицкому по ходу серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с петербургским СКА. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер бело-голубых Владимир Крикунов.

В пятницу "Динамо" проиграло СКА со счетом 0:4 в пятом матче серии четвертьфинала Кубка Гагарина. Команда из Петербурга победила в противостоянии со счетом 4-1. По ходу первого матча шайба попала в лицо Кагарлицкому, который больше не появлялся на льду.

"У нас не получилось первое звено, Кагарлицкий сразу сломал челюсть, поэтому первое звено в своем составе больше не сыграло. К сожалению, никто не смог заменить Кагарлицкого. Процентов 75 забивало первое звено, процентов 15 - звено Оскара Линдберга. Но так случилось, что Кагарлицкий получил травму и все нарушилось", - отметил Крикунов.

"По ходу регулярного чемпионата "Динамо" обменяло в "Локомотив" Тему Пулккинена на Магнуса Пяяйарви-Свенссона, а также приобрело защитника Ивана Верещагина, вратаря Эмиля Гарипова и форварда Александра Кучерявенко. "Я согласен, что обмен Пулккинена на Пяяйарви-Свенссона не усилил команду. С Верещагиным вообще не понятно, у него все время температура. Врачи не могут разобраться, что с ним происходит", - сказал Крикунов.

Главный тренер "Динамо" подчеркнул, что в плей-офф его команда сыграла не на своем уровне. "Отыграли весь чемпионат неплохо, но, к сожалению, в плей-офф игра не получилась. Первую игру сыграли хорошо, а потом все разладилось. Не могу сказать, что ребята не хотели выиграть, все старались, работали", - заключил Крикунов.

Мнение Валерия Брагина

Тренер СКА Валерий Брагин отметил после встречи, что команда по ходу плей-офф сделала правильные выводы.

"Отступать "Динамо" было некуда, этот гол в раздевалку подпортил настроение (СКА открыл счет за пять секунд до окончания первого периода - прим. ТАСС). Второй период сыграли неплохо. Ребята молодцы, отмечу наших болельщиков, которые нас поддерживали. Атмосфера играла положительную роль в плане психологии", - заявил специалист.

"Ребята стали понимать, что такое плей-офф, после первой игры с "Динамо" они сделали правильные выводы. Начиная со второй игры добавили в самоотдаче, агрессии, перестроились в плане тактики", - добавил Брагин.

В регулярном чемпионате СКА и "Динамо" провели между собой четыре матча, во всех победу одержали москвичи.