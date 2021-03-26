Трусова исполнила три четверных прыжка из пяти в произвольной программе на чемпионате мира

ТАСС, 26 марта. Россиянка Александра Трусова исполнила три четверных прыжка в произвольной программе чемпионата мира в Швеции.

Дебютантка мировых первенств, занимавшая 12-е место по итогам короткой программы, пошла ва-банк, заявив пять четверных прыжков - флип, сальхов, лутц в каскаде с ойлером и тройным сальховом, лутц в каскаде с тройным тулупом, а также тулуп.

В прокате спортсменка сделала четверной флип, за который судьи поставили фигуристке "неясное ребро", упала на четверном сальхове, исполнила каскад из четверного лутца и тройного тулупа, двойной аксель, упала с четверного лутца, но устояла на выезде с четверного тулупа в каскаде с тройным сальховом, а также сделала каскад из тройного лутца и тройного тулупа. Ее прокат оценили в 152,38 балла.

На утренней тренировке подопечная двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко не справилась с четверным сальховом, допустила помарки на выезде с четверного тулупа, каскада из тройного флипа и тройного сальхова, упала с четверного сальхова.