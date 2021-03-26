Трусова рассказала, что помогло настроиться на произвольную программу на чемпионате мира

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Поддержка родителей и тренера помогла российской фигуристке Александре Трусовой настроиться на исполнение произвольной программы на чемпионате мира по фигурному катанию. Об этом спортсменка рассказала журналистам.

После короткой программы Трусова занимала 12-е место, в произвольной программе фигуристка чисто исполнила три четверных прыжка. За произвольную программу спортсменка получила 152,38 балла.

"Мне помогали все, особенно после короткой программы помогли настроиться. Родители звонили часто, здесь помогал Евгений Викторович, все помогали настроиться. Я очень рада, - отметила Трусова. - Очень многие звонили, поддерживали".

"Здесь не было второго тренера - Дмитрия Сергеевича, было сложнее. И, конечно, моей собаки здесь не было, - добавила фигуристка. - Буду ли участвовать в командном чемпионате мира? Это зависит не от меня, мне пока ничего никто не говорил".

Трусова подчеркнула, что не думает о смене тренера, ее полностью устраивает работа с нынешним тренерским штабом. "Переходы? Пока ничего не собираюсь менять, меня все устраивает, не знаю никаких слухов, - сказала Трусова. - Что касается прыжков, то я ехала сюда с набором из пяти четверных и ни на один меньше не собиралась делать. Я наслаждаюсь всеми программами, но люблю, когда в программе много сложных прыжков, поэтому произвольная мне больше нравится".