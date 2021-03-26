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Чемпионат мира по фигурному катанию

Тарасова: Трусовой не следовало заявлять пять четверных на произвольную программу

Спортсменка не справилась с двумя из них

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Российской фигуристке Александре Трусовой стоило уменьшить число четверных прыжков в произвольной программе на чемпионате мира по фигурному катанию. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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Трусова занимала 12-е место по итогам короткой программы, фигуристка пошла ва-банк, заявив пять четверных прыжков на произвольную. В итоге спортсменка упала при исполнении двух из них. Ее прокат оценили в 152,38 балла.

"Не понимаю только, зачем было идти на пять четверных прыжков. Как бы хорошо было, если бы она начала прекрасным флипом, но этот сальхов там уже два года стоит, и ни разу она в этом месте его не прыгнула. Наверное, это очень тяжело, она делает все по-своему. Просто очень жалко, хочется помочь, поговорить, ведь она пропадет", - считает Тарасова.

"Она делает неразумные вещи, ей не нужно прыгать пять четверных прыжков, у нее все напихано. Ей нужно было три прыжка - вполне достаточно, чтобы не падать каждую минуту. То, что я вижу целый год, - она падает. Мне очень жаль, потому что это такой грандиозный талант, а такой талант всегда с тяжелым характером", - добавила Тарасова.

Она подчеркнула, что Трусовой нужно пересмотреть свой подход к программам. "В начале было видно, что люди работают над программой, но сейчас не видно ни программы, никого. Она девочка, она должна понять, у нее есть тренер, ей надо пересмотреть себя, свой подход, это не значит, что нужно закончить прыгать четверные, но тройной аксель нужно прыгать, - считает Тарасова. - Аксель у нее очень хороший, на тренировках она его делает".

"Грустно, мы ее все так любим и очень жалеем. Но совсем не хочется жалеть, хочется восхищаться", - заключила собеседница ТАСС.

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