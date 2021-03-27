Буянова: российские фигуристки прошли сложный путь к пьедесталу чемпионата мира

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские фигуристки Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева и Александра Трусова - безусловные триумфаторы чемпионата мира, с которыми сегодня никто не сравнится, но каждая из них прошла свой сложный путь к пьедесталу. Об этом ТАСС сказала Елена Буянова, тренер первой российской олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой.

Золотую медаль чемпионата мира завоевала Анна Щербакова, лидировавшая после короткой программы, ее результат 233,17 балла. Серебро - Елизавета Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20), которая шла после короткой программы только 12-й.

"Хочу нас всех поздравить с золотым пьедесталом, наши девчонки еще раз доказали - они лучшие в мире, они триумфаторы, никто с ними не сравнится, - сказала Буянова. - У каждой спортсменки в этом году был свой сложный путь к этому пьедесталу, потому что легких путей не бывает в спорте никогда, и он пройдет. И это более значимо для каждой".

"Аня с Сашей - дебютантки такого взрослого турнира, и они на пьедестале, - подчеркнула Буянова. - Лиза, конечно, просто восхищает - эта девушка проходит через года, через расстояния, через стены, и она на пьедестале".