Жулин: фигуристка Щербакова выдала потрясающий прокат, несмотря на последствия болезни

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Чемпионка мира Анна Щербакова, несмотря на последствия болезни, показала потрясающий прокат на мировом первенстве по фигурному катанию в Стокгольме. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Александр Жулин.

Щербакова стала чемпионкой мира, ее результат за короткую и произвольную программы составил 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20).

"Совершенно фантастическое катание показали все три наши девушки. Даже не знаю, кого отметить, потому что все прокатались потрясающе. Я смотрел на соревнования с трибун и, откровенно говоря, сильно переживал, очень рад за всех троих. Все по делу", - сказал Жулин.

После короткой программы Трусова занимала 12-е место, но в произвольной программе спортсменка заявила пять четверных прыжков и чисто исполнила три из них.

"Здорово, что Саша Трусова смогла подняться на пьедестал, стала третьей. Я ожидал, что у нее все получится, еще вчера сказал, что она сможет. Трусова, конечно, крутая, поставить пять четверных в программу - это очень крутой контент", - отметил Жулин.

"Лиза - молодчина, сейчас она борется, можно сказать, с молодежью, но сегодня просто прекрасно каталась. Аня Щербакова - умница, было видно, что она после болезни, что ей тяжело, но она выдала потрясающий прокат", - заключил собеседник агентства.