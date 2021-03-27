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Чемпионат мира по фигурному катанию

Бестемьянова: фигуристки на чемпионате мира создали настоящий детективный роман

Чемпионкой мира стала Анна Щербакова, второе место заняла Елизавета Туктамышева, третье - Александра Трусова

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Соревнования в женском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме были похожи на детективный роман или остросюжетный фильм с неожиданной развязкой. Такое мнение ТАСС высказала олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова.

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Чемпионкой мира в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, ее результат за короткую и произвольную программы составил 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20), которая после короткой программы шла 12-й.

"Девушки сегодня просто написали нам детективный роман. Когда гениальный режиссер создает фильм, ты не знаешь, чем все кончится, и вот сегодня было именно так. До последней секунды мы не понимали, не знали, как все распределится. Это классно, настоящее счастье", - отметила Бестемьянова.

Второе место после короткой программы занимала японская фигуристка Рика Кихира, но во время исполнения произвольной спортсменка допустила несколько ошибок и в итоге заняла только седьмое место (205,70).

"Кихира отдала, просто подарила нам этот результат. Если бы она откаталась чисто, то кто-то из наших девочек не попал бы на пьедестал, - считает Бестемьянова. - Не попала бы Трусова, но какая-то счастливая звезда над ней есть. Слава богу, все разрешилось, и все трое на пьедестале".

"Перед началом турнира все как-то довольно уверенно говорили, что у нас может быть полностью русский пьедестал. И так бодро про это рассказывали, что я тогда отметила, что просто никому не будет. Так и получилось - было очень трудно, и далось, наверное, и кровью, и потом", - заключила собеседница ТАСС.

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