Туктамышева призналась, что серебряная медаль чемпионата мира много значит для нее

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Серебряная медаль чемпионата мира много значит для российской фигуристки Елизаветы Туктамышевой. Об этом спортсменка рассказала журналистам после завершения соревнований.

Чемпионкой мира в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, ее результат за короткую и произвольную программы составил 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20), шедшая 12-й после короткой программы.

"Прекрасно себя чувствую. Думала, что будет медаль, поэтому были такие эмоции, но перед чемпионатом старалась об этом не думать, - отметила фигуристка. - Моя задача была откататься хорошо, так, как умею, и это мне практически удалось. Пока не успели поговорить с Алексеем Николаевичем Мишиным, только обменялись комплиментами и поблагодарили друг друга".

На утренней тренировке перед соревнованиями спортсменка не стала исполнять программу целиком. "У нас было достаточно тренировок, я много раз проходила произвольную программу. Просто сделала все что нужно, и решила - лучше не растрачивать энергию, раз уж была такая удачная тренировка", - пояснила Туктамышева.

"Разрыв получился довольно большой, рада что я здесь на втором месте - это уже для меня много значит. Эмоции были, потому что понимала - я на пьедестале, это уже очень круто, - сказала Туктамышева. - Понимала, что падение с флипа может стоить мне медали, не знала, как выступила Саша, какие баллы у нее, эмоции в какой-то момент переполнили. Достаточно спокойно выходила со льда, обычно я неэмоциональный человек".

Волновались больше, чем обычно

Туктамышева заявила, что на чемпионате мира чувствовалось особенное волнение. "Все волновались сегодня. И мы рады, что так сложились соревнования для российской сборной. Было видно, что все переживают чуть больше, чем обычно", - отметила фигуристка.

"Какие у меня дальнейшие планы? Пока не знаю, будем смотреть, какие дальше турниры. Сейчас хочется отдохнуть и насладиться этим моментом", - заключила фигуристка.

24-летняя ученица Алексея Мишина выступала на чемпионате мира впервые с турнира 2015 года, на котором стала победительницей.