Анна Щербакова поделилась эмоциями после победы на чемпионате мира

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Фигуристка Анна Щербакова заявила, что победа на чемпионате мира - это огромная честь для нее и важная ступень в карьере. Об этом Щербакова рассказала на пресс-конференции.

Щербакова стала победительницей чемпионата мира в Стокгольме, по сумме двух программ 16-летняя фигуристка набрала 233,17 балла. Второй стала Елизавета Туктамышева, третьей - Александра Трусова.

"Я думаю, что чемпионат мира - это все-таки очень важные соревнования, очень важная ступень. Для меня выиграть здесь - огромная честь. Очень рада", - отметила Щербакова.

"У нас приветствуется, чтобы мы участвовали в выборе музыке. Тренеры хотят понимать, что нам интересно, что нам хочется катать, всегда спрашивают, нравится ли нам музыка, чувствуем ли мы ее. Если я не чувствую музыку, то не смогу ее передать. Считаю, что мои программы мне подходят, мне нравится передавать образы на льду", - рассказала фигуристка.

"Мы друг друга уже поздравили - для всех выдались довольно тяжелые соревнования, - отметила Щербакова. - В этом мы друг друга понимаем. Завтра у нас обширная программа - для начала сходим позавтракать, потом можно пойти на каток, но самое главное - посмотреть [выступления] мальчиков. Мы безумно довольны расписанием, потому что можно посмотреть другие виды. Поэтому завтра будем болеть за наших мальчиков и танцоров

Ученица Этери Тутберидзе Щербакова впервые стала чемпионкой мира, также она является трехкратной чемпионкой России, серебряным призером чемпионата Европы и финала серии Гран-при.