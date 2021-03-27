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Чемпионат мира по фигурному катанию

Фигуристка Трусова осталась недовольна своим выступлением на чемпионате мира

Трусова завоевала бронзовую медаль, после короткой программы она шла на 12-м месте
Александра Трусова Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Александра Трусова
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Александра Трусова осталась недовольна своими прокатами на турнире. Об этом спортсменка рассказала на пресс-конференции.

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Чемпионкой мира в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, ее результат за короткую и произвольную программы составил 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20), шедшая 12-й после короткой программы.

"Я недовольна своими прокатами, как и все хочу делать свои программы чисто. Баллы уже не важны, - отметила Трусова. - Рада, что с 12-го места смогла подняться на пьедестал. Этот год был тяжелым, и я рада, что чемпионат мира вообще состоялся, ведь в прошлом году его отменили".

"Я часто участвую в выборе музыки, и всегда - в выборе элементов. Подходит ли мне музыка, под которую катаюсь сейчас? Думаю, что короткая программа не соответствует мне в жизни, но я максимально стараюсь сама соответствовать этой музыке", - сказала фигуристка.

"Я тоже считаю, что нужны четверные, - добавила Трусова. - Но для меня они были нужны всегда, и неважно, какая будет конкуренция. Моя цель - выполнять пять четверных, дальше посмотрим".

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