Фигуристка Трусова осталась недовольна своим выступлением на чемпионате мира

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию Александра Трусова осталась недовольна своими прокатами на турнире. Об этом спортсменка рассказала на пресс-конференции.

Чемпионкой мира в женском одиночном катании стала Анна Щербакова, ее результат за короткую и произвольную программы составил 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46), третьей стала Александра Трусова (217,20), шедшая 12-й после короткой программы.

"Я недовольна своими прокатами, как и все хочу делать свои программы чисто. Баллы уже не важны, - отметила Трусова. - Рада, что с 12-го места смогла подняться на пьедестал. Этот год был тяжелым, и я рада, что чемпионат мира вообще состоялся, ведь в прошлом году его отменили".

"Я часто участвую в выборе музыки, и всегда - в выборе элементов. Подходит ли мне музыка, под которую катаюсь сейчас? Думаю, что короткая программа не соответствует мне в жизни, но я максимально стараюсь сама соответствовать этой музыке", - сказала фигуристка.

"Я тоже считаю, что нужны четверные, - добавила Трусова. - Но для меня они были нужны всегда, и неважно, какая будет конкуренция. Моя цель - выполнять пять четверных, дальше посмотрим".