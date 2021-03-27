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Чемпионат мира по фигурному катанию

Щербакова рассказала, что хотела выступить на чемпионате мира с тремя четверными прыжками

Щербакова стала победительницей чемпионата мира в Стокгольме, по сумме двух программ 16-летняя фигуристка набрала 233,17 балла
Анна Щербакова EPA-EFE/Anders Wiklund
Описание
Анна Щербакова
© EPA-EFE/Anders Wiklund

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Анна Щербакова планировала выступить на чемпионате мира по фигурному катанию в Стокгольме с тремя четверными прыжками. Об этом спортсменка рассказала на пресс-конференции.

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Щербакова стала победительницей чемпионата мира в Стокгольме, по сумме двух программ 16-летняя фигуристка набрала 233,17 балла (81,00 + 152,17). Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46; 78,86 + 141,60), третье - Александра Трусова (217,20; 64,82 + 152,38).

"Когда готовилась к чемпионату мира, думала о том, чтобы выступить с тремя четверными прыжками. В процессе подготовки были свои сложности, все приходилось менять. Когда я поняла, что не могу откатать с тремя четверными, то хотелось все бросить и опустить руки. Потом поняла, что нужно скинуть этот максимализм и выжать из ситуации все возможное", - рассказала фигуристка.

"Здесь четверной не получился, но я поборолась за каждый элемент до конца, это очень ценно. В следующем году приложу все силы, чтобы быть в максимальной форме, но все будет зависеть от ситуации. Буду кататься с максимальным количеством, четверные, безусловно, нужны", - сказала Щербакова.

Чемпионка мира подчеркнула, что осталась недовольна прокатами программ.

"Я не всем довольна в своем прокате, но точно знаю - боролась до последнего за каждый элемент, старалась не отдавать нигде. Безумно рада, как все закончилось, не ожидала такого хорошего исхода, - отметила Щербакова. - Конечно, это самый лучший подарок на мой день рождения, до этого момента я об этом не думала, чтобы это на меня не давило. Но сейчас понимаю, что это лучший подарок, который я могла себе преподнести".

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