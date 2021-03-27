Девочки из стали. Российские фигуристки впервые заняли весь пьедестал на чемпионате мира

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Юбилейный 110-й чемпионат мира по фигурному катанию войдет в историю как первый, на котором весь пьедестал заняли российские одиночницы - 16-летняя Анна Щербакова, 24-летняя Елизавета Туктамышева и 16-летняя Александра Трусова.

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После короткой программы лидировала Щербакова с 81 баллом, Туктамышева шла второй (78,86), Трусова - только 12-й (64,82). Но как бы катастрофически не выглядела ситуация для этой спортсменки, большинство специалистов сходилось во мнении - еще не все потеряно, нужно идти ва-банк и делать все, что умеешь. И дальнейшие события - это, пожалуй, уже готовый сценарий для очередного спортивного блокбастера, на которые в последнее время не скупится российский кинематограф. Утренняя тренировка спортсменок заставила понервничать - Трусова в прогоне попробовала сделать три четверных прыжка, но упала с четверного сальхова, сорвала выезд с четверного тулупа, но справилась с каскадом из четверного лутца и тройного тулупа. Щербакова не самым удачным образом штурмовала четверной флип. Туктамышева вообще ушла с середины тренировки. Конечно, судить по тренировкам о предстоящем прокате непозволительно, но все-таки предательские сомнения были. Позже стало понятно, что тренерский штаб Трусовой во главе с олимпийским чемпионом Евгением Плющенко настроен весьма серьезно - фигуристка заявила пять четверных прыжков: флип, сальхов, лутц в каскаде с ойлером и тройным сальховом, он же в каскаде с тройным тулупом и сольный четверной тулуп. Кататься Трусовой предстояло под 13-м номером - чем не разгонная площадка для "Русской ракеты", которая поставила себе задачу во что бы то ни стало влететь в число призеров чемпионата мира.

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Из пяти заявленных четверных прыжка Трусовой более-менее удались три - флип, за который судьи поставили фигуристке "неясное ребро", тулуп в каскаде с тройным сальховом и еще один сольный тулуп. Риск оправдался, и в результате Трусова действительно попала в первую тройку, причем лидером, и оставалась им до самого конца соревнований, пока в борьбу не включились Туктамышева и Щербакова. Слезы "Императрицы" 24-летняя Тутамышева шла к нынешнему чемпионату мира долгие шесть лет. Спортсменка, не попавшая на Игры в Сочи, выиграла чемпионат мира 2015 года в Шанхае, но затем ученице Алексея Мишина пришлось преодолеть немало проблем, в том числе и со здоровьем. На Олимпиаду в Пхенчхане Туктамышева снова не пробилась, как и на чемпионат мира 2019 года в Сайтаме, а турнир 2020 года в Монреале был отменен. Свой шанс попасть в Стокгольм Туктамышева вырвала потом и кровью, завоевав путевку в финале Кубка России.

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Чего стоило спортсменке, которая в 24 года умудряется исполнять три тройных акселя в двух программах, совладать с нервами в произвольной программе в шаге от призового места, известно только ей. Но железный характер Елизаветы и два тройных акселя в сочетании с яркой программой "Хроники заводной птицы" свое дело сделали - услышав оценки и осознав, что она как минимум в призах чемпионата мира, Туктамышева не стала сдерживать слезы. Еще в Москве, после финала Кубка России, Туктамышева сказала, что так давно не была на чемпионатах мира, что в Стокгольме будет просто получать удовольствие от участия в турнире. И медальных задач не ставила. Человек предполагает, а высшая спортивная справедливость все-таки, наверное, существует - за произвольную программу Туктамышева получила 141,60 балла (итоговый результат - 220,46). Выступавшей после Елизаветы японке Рике Кихире, идущей по итогам короткой программы второй, было очень непросто, в результате фигуристка осталась далеко за пределами первой шестерки, чем дала ясно понять - на медаль Трусовой она уже не претендует.

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Финальную точку предстояло поставить трехкратной чемпионке России Анне Щербаковой. С бременем лидерства и непростым последним стартовым номером ученица Этери Тутберидзе справилась, несмотря на сложнейший сезон, долгое восстановление после болезни и невероятно трудный чемпионат России в Челябинске, после которого полстраны еще долго обсуждало - а стоило ли так рисковать здоровьем девочки ради победы на национальном чемпионате. Полупрозрачная, будто сотканная из воздуха девушка откатала свою программу так, что сомнений в ее победе к последним секундам выступления уже не оставалось - 152 балла, в сумме - 233,17. Туктамышева занимает второе место, Трусова - третье, и под первый концерт Чайковского под своды арены Ericcson Globe поднимаются три синих флага с логотипом Федерации фигурного катания на коньках России (The Figure Skating Federation of Russia, FSR).

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"Выстояли" Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков, до этого соблюдавший традицию никогда не давать комментариев до конца соревнований, за день до завершения турнира заявил: "Наши девчонки выстояли. Впервые в истории весь пьедестал чемпионата мира в женском одиночном катании - это наши девочки. Молодцы".

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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова поблагодарила девушек и их тренеров за выдающееся достижение. "Они смогли надорваться и сделать то, что они сделали. Что и говорить, мы превосходим всех. И мы радуемся". Олимпийская чемпионка 1988 года Наталья Бестемьянова сравнила турнир одиночниц с детективным романом. "Когда гениальный режиссер создает фильм, ты не знаешь, чем все кончится, и вот сегодня было именно так. До последней секунды мы не понимали, не знали, как все распределится. Это классно, настоящее счастье". Елена Буянова, тренер первой в истории российской олимпийской чемпионки Аделины Сотниковой, отметила: "У каждой спортсменки в этом году был свой сложный путь к пьедесталу, потому что легких путей не бывает в спорте никогда, и он пройден. Это более значимо для каждой. Аня с Сашей - дебютантки такого взрослого турнира, и они на пьедестале, а Лиза, конечно, просто восхищает - эта девушка проходит через года, через расстояния, через стены, и она на пьедестале".