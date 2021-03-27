Бывший чемпион мира по боксу Оскар Де Ла Хойя возобновит карьеру 3 июля

ТАСС, 27 марта. Бывший чемпион мира по боксу американец Оскар Де Ла Хойя возобновит карьеру и проведет ближайший бой 3 июля. Об этом он заявил на пресс-конференции перед поединком между видеоблогером Джейком Полом и бывшим бойцом смешанного стиля Беном Аскреном.
О том, кто станет соперником Де Ла Хойи, не сообщается.
MIC DROP!@OscarDeLaHoya is making his #boxing comeback on July 3rd!#TrillerFightClub— FITE (@FiteTV) March 26, 2021
Order on #FITE: https://t.co/c2XBM2rUWF pic.twitter.com/pc3rW8XcC8
Де Ла Хойе 47 лет, в его активе есть золото Олимпийских игр 1992 года в Барселоне, он был одним из сильнейших боксеров своего времени. На протяжении карьеры неоднократно менял весовые категории от легкой до средней, чтобы выходить на ринг против таких знаменитых боксеров, как Джефф и Флойд Мэйуэзеры, Бернард Хопкинс, Мэнни Пакьяо, Хулио Сесар Чавес. Всего на профессиональном ринге он провел 45 боев, одержав победы в 39 из них (30 - нокаутом) и потерпев шесть поражений.
Последний бой Де Ла Хойа провел 6 декабря 2008 года против Пакьяо и уступил ему техническим нокаутом в восьмом раунде. После завершения карьеры он сосредоточился на промоутерской деятельности, его услугами пользуется целый ряд известных боксеров, среди которых Сауль Альварес и Юриоркис Гамбоа.