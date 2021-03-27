Бывший чемпион мира по боксу Оскар Де Ла Хойя возобновит карьеру 3 июля

ТАСС, 27 марта. Бывший чемпион мира по боксу американец Оскар Де Ла Хойя возобновит карьеру и проведет ближайший бой 3 июля. Об этом он заявил на пресс-конференции перед поединком между видеоблогером Джейком Полом и бывшим бойцом смешанного стиля Беном Аскреном.

О том, кто станет соперником Де Ла Хойи, не сообщается.