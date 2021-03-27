Джикия признался, что тяжело переживал крупные поражения от сербов и "Ливерпуля"

ТАСС, 27 марта. Защитник сборной России и московского "Спартака" Георгий Джикия тяжело переживал крупные поражения от команды Сербии и английского "Ливерпуля". Комментарий футболиста приводит "Спорт-Экспресс".

В 2017 году "Спартак" в гостевом матче Лиги чемпионов потерпел поражение от "Ливерпуля" (0:7), а в рамках Лиги наций в 2020 году сборная России уступила команде Сербии (0:5).

"Все, что касается прошлого года, мы спокойно оставили в прошлом году, потому что этот начали с чистого листа. Хорошо подготовились на сборах к возобновлению сезона, начали отборочный турнир чемпионата мира, готовимся к Евро, - сказал Джикия. - Но то, что 0:5 и в жизни нашей команды, и в моей личной истории были, - это никуда не денешь, как и 0:7 с "Ливерпулем". Через такое тяжело проходить, но и это в карьере любого футболиста тоже бывает".

Джикии 27 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 24 играх за "Спартак" во всех турнирах и отдал две голевые передачи.