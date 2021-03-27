Джикия заявил, что отказался переходить в "Зенит" после чемпионского сезона в "Спартаке"

ТАСС, 27 марта. Защитник Георгий Джикия не принял предложение от санкт-петербургского "Зенита" после победы "Спартака" в чемпионате России в сезоне-2016/17, когда в его соглашении был пункт о выкупе футболиста за фиксированную стоимость. Комментарий футболиста приводит "Спорт-Экспресс".

По данным портала Transfermarkt, защитник продлил контракт со "Спартаком" в ноябре 2017 года. Нынешнее соглашение действует до июня 2022 года.

"Суммы, понятное дело, озвучивать не буду. Но такое предложение от "Зенита" было. После нашего чемпионского сезона, когда была возможность меня выкупить за фиксированную сумму. Рад, что не ушел и остался в "Спартаке", никаких колебаний не было", - сказал Джикия.

Джикии 27 лет, в нынешнем сезоне он принял участие в 24 играх за "Спартак" во всех турнирах и отдал две голевые передачи.