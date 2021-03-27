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ATP

Вторая ракетка мира Медведев считает, что теннис очень популярен в России

По словам теннисиста, телевизионные каналы показывают все больше матчей
Даниил Медведев EPA-EFE/DEAN LEWINS
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/DEAN LEWINS

ТАСС, 27 марта. Российский теннис сейчас находится на подъеме, люди следят за результатами, телевизионные каналы показывают все больше матчей. Такое мнение высказал россиянин Даниил Медведев, комментарий которого приводит пресс-служба ATP-Тура.

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Медведев на прошлой неделе поднялся на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Также он стал первым с июля 2005 года теннисистом в топ-2, который не входит в так называемую большую четверку, состоящую из серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и британца Энди Маррея.

"Мне нравится, что теннис сейчас находится на подъеме в России. Все больше матчей показывают по телевидению, - сказал Медведев. - Я очень рад, что в этом году у меня много побед, с помощью которых удается продвигать теннис в родной стране".

В пятницу Медведев стартовал с победы на турнире серии "Мастерс", который проходит в Майами, обыграв представителя Тайваня Лу Яньсюня (6:2, 6:2).

Медведеву 25 лет, в 2021 году он дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл Джоковичу. Россиянин во второй раз играл в финале турнира серии Большого шлема, в решающем матче Открытого чемпионата США в 2019 году он уступил Надалю. В марте спортсмен стал победителем турнира в Марселе, в общей сложности на его счету десять титулов на турнирах ATP.

Теги
ATPМедведев, Даниил Сергеевич
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