Вторая ракетка мира Медведев считает, что теннис очень популярен в России

ТАСС, 27 марта. Российский теннис сейчас находится на подъеме, люди следят за результатами, телевизионные каналы показывают все больше матчей. Такое мнение высказал россиянин Даниил Медведев, комментарий которого приводит пресс-служба ATP-Тура.

Медведев рассказал, что не чувствует давления после подъема на второе место в рейтинге ATP

Медведев на прошлой неделе поднялся на второе место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Также он стал первым с июля 2005 года теннисистом в топ-2, который не входит в так называемую большую четверку, состоящую из серба Новака Джоковича, испанца Рафаэля Надаля, швейцарца Роджера Федерера и британца Энди Маррея.

"Мне нравится, что теннис сейчас находится на подъеме в России. Все больше матчей показывают по телевидению, - сказал Медведев. - Я очень рад, что в этом году у меня много побед, с помощью которых удается продвигать теннис в родной стране".

В пятницу Медведев стартовал с победы на турнире серии "Мастерс", который проходит в Майами, обыграв представителя Тайваня Лу Яньсюня (6:2, 6:2).

Медведеву 25 лет, в 2021 году он дошел до финала Открытого чемпионата Австралии, где проиграл Джоковичу. Россиянин во второй раз играл в финале турнира серии Большого шлема, в решающем матче Открытого чемпионата США в 2019 году он уступил Надалю. В марте спортсмен стал победителем турнира в Марселе, в общей сложности на его счету десять титулов на турнирах ATP.