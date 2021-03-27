Теннисистка Касаткина рассказала, что смогла преодолеть двухлетний кризис

МОСКВА, 27 марта. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российская теннисистка Дарья Касаткина смогла преодолеть игровой кризис, который длился у нее в течение двух лет, и после победы на турнире в Санкт-Петербурге чувствует себя снова окрыленной. Об этом она рассказала ТАСС.

В прошлое воскресенье Касаткина одержала победу на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Санкт-Петербурге.

"Почти все мои матчи были трехсетовыми, поэтому было не легко победить, но это все делает победу еще более ценной, - сказала 23-летняя Касаткина. - У меня был достаточно продолжительный кризис - около двух лет, но сейчас я чувствую себя абсолютно по-другому, снова окрыленной, влюблена в теннис и буду продолжать в том же духе".

Победив в Санкт-Петербурге, Касаткина завоевала четвертый в карьере титул WTA. Она рассказала ТАСС о своих ближайших планах: "Впереди у меня будет тренировочный блок в Испании в течение нескольких недель, а потом начнутся грунтовые турниры. Первый будет в Стамбуле".