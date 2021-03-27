Щербакова призналась, что рассчитывала на другое выступление на чемпионате мира

ТАСС, 27 марта. Чемпионка мира по фигурному катанию россиянка Анна Щербакова рассчитывала на другое выступление и старалась до последнего бороться за каждый элемент после падения с первого прыжка в произвольной программе. Комментарий 16-летней спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

В пятницу Щербакова стала победительницей чемпионата мира в Стокгольме, набрав по сумме двух программ 233,17 балла. Второе место заняла Елизавета Туктамышева (220,46), третье - Александра Трусова (217,20). В начале проката Щербакова допустила падение при исполнении четверного флипа.

"Очень смешанные эмоции, конечно, рассчитывала на то, что будет по-другому все, - сказала Щербакова. - Тяжелый был прокат, но я старалась до последнего бороться за каждый элемент. Конечно, очень рада, как все завершилось, поэтому я благодарна своим тренерам, что они все это время были со мной, помогали мне".

"[После первого прыжка] почувствовала, что все идет не так легко, как мне хотелось. Первый прыжок очень важен, именно после этого очень много мыслей появилось, как дальше катать, рисковать или нет. В какой-то момент даже услышала, как за бортиком подбадривают, когда не сделала каскад в нужном месте. Возможно, повлияло на настрой то, что [турнир проводился] без зрителей", - добавила спортсменка.

Ученица Этери Тутберидзе Щербакова впервые стала чемпионкой мира, также она является трехкратной чемпионкой России, серебряным призером чемпионата Европы и финала серии Гран-при.