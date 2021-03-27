Щербакова заявила, что ей не хватало гимна России на церемонии награждения

ТАСС, 27 марта. Российской фигуристке Анне Щербаковой не хватило гимна и флага страны на церемонии награждения после победного выступления на чемпионате мира в Стокгольме. Комментарий спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

В пятницу на чемпионате мира в Стокгольме завершились соревнования одиночниц. Впервые за восемь лет российские фигуристки заняли весь пьедестал почета - победу одержала Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, третьей - Александра Трусова. В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские спортсменки вынуждены выступать на турнире под флагом ФФККР, а в качестве музыкального сопровождения награждения вместо национального гимна звучит фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

"Да, непривычно без гимна, но что есть, то есть, - сказала Щербакова. - До награждения об этом не задумывалась. Но все-таки да, стоя на пьедестале, не хватало гимна и флага. Смотрели на флаг, который не могли поднять, все пошло не по плану".

Щербакова, которой 28 марта исполнится 17 лет, назвала свою победу неожиданным и лучшим подарком на день рождения. "Это очень неожиданный и лучший подарок, я даже и загадывать не могла. Очень хотелось, чтобы в этот день я не грузилась своими ошибками, а только радовалась", - заключила она.

Щербакова впервые стала чемпионкой мира. Также спортсменка является трехкратной чемпионкой России, серебряным призером чемпионата Европы и финала серии Гран-при.