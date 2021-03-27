Плющенко уверен, что Трусова в будущем сможет исполнить пять четверных прыжков

ТАСС, 27 марта. Бронзовый призер чемпионата мира по фигурному катанию россиянка Александра Трусова сможет исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе. Таким мнением в Instagram поделился тренер 16-летней спортсменки Евгений Плющенко.

Девочки из стали. Российские фигуристки впервые заняли весь пьедестал на чемпионате мира

В пятницу на чемпионате мира в Стокгольме завершились соревнования одиночниц. Впервые в истории российские фигуристки заняли весь пьедестал почета - победу одержала Щербакова, второй стала Елизавета Туктамышева, третьей - Трусова, исполнившая три из пяти заявленных четверных прыжка.

"Саша - ты боец, единственная девочка, кто прыгнул четверные на этом чемпионате мира, - написал Плющенко. - Первая по произвольной программе после волнительной и очень обидной ошибки в короткой программе и 12-го места. Русская ракета, за четверными прыжками - будущее фигурного катания. Я уверен, что твоя мечта сделать пять четверных в произвольной обязательно исполнится, начало положено".

"Сильная, смелая, уникальная, горжусь тобой. А также горжусь, что впервые в мировой истории весь пьедестал на чемпионате мира завоевали русские девочки. Хочу поздравить Лизу Туктамышеву и Аню Щербакову, а также их тренеров. Россия на сегодняшний день - самая сильная страна в женском одиночном катании в мире", - добавил тренер.

Помимо бронзовой медали чемпионата мира в активе Трусовой бронзовые награды первенства Европы и финала серии Гран-при.