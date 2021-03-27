Лыжник Большунов занял первое место в спринте на чемпионате России

ТЮМЕНЬ, 27 марта. /ТАСС/. Лыжник Александр Большунов завоевал золотую медаль в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжным гонкам, который проходит в Тюмени.

Непряева выиграла спринт на чемпионате России по лыжным гонкам

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Россиянин преодолел дистанцию за 4 минуты 9,5 секунды. Второе место занял Александр Терентьев (+1,6 секунды), третьим стал Евгений Белов (+1,8).

Двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Глеб Ретивых и двукратный чемпион мира Сергей Устюгов закончили выступление на стадии четвертьфинала.

Чемпионат России по лыжным гонкам проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин.