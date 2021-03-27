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ЧМ-2022 по футболу

Сычев: созидательная игра полузащиты может помочь россиянам в игре со словенцами

Игра отборочного турнира чемпионата мира 2022 года пройдет в субботу в Сочи

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Полузащитники сборной России по футболу достаточно мобильны и могут дополнить атаку команды, что может принести успех в матче со словенцами. Такое мнение журналистам высказал бывший форвард сборной России, бронзовый призер чемпионата Европы Дмитрий Сычев.

Россияне в субботу в матче отборочного турнира чемпионата мира встретятся со словенцами в Сочи. Начало матча - 17:00 мск.

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"У нас могут быть разные схемы, полузащита мобильная и креативная, она может дополнить нападение. Ожидания от результата только положительные, - сказал Сычев. - Ждем победы, так как группа непростая, и в домашних матчах надо побеждать".

В первом матче квалификации россияне в гостях обыграли мальтийцев со счетом 3:1. "Для нас важно, что мы взяли три очка. Победа была неубедительной из-за большого перерыва в матчах сборной, ребята не играли долгое время. Первое время ушло на притирку, надо было сыграться", - подчеркнул Сычев.

По словам Сычева, у него большие надежды на нынешних молодых игроков, многие из которых выступают сейчас на молодежном чемпионате Европы. "Молодежь у нас сильнейшая за последние годы, и в ближайшем будущем ребята будут играть в основном составе национальной сборной, если предъявят к себе повышенные требования", - подчеркнул он.

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