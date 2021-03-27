Лыжница Непряева отметила сложные погодные условия на чемпионате России в Тюмени

ТЮМЕНЬ, 27 марта. /ТАСС/. Погодные условия в Тюмени на чемпионате России по лыжным гонкам оставляют желать лучшего. Такое мнение высказала журналистам Наталья Непряева.

Непряева в субботу стала победительницей спринта классическим стилем.

"Гонка была сложной из-за погоды и плохого скольжения", - рассказала Непряева. Спортсменка добавила, что в планах выступить во всех гонках, если она будет чувствовать себя хорошо.

"Когда ехала сюда, ожидала худшего, потому что после последних гонок на этапе Кубка мира все-таки было немного поникшее настроение. Рада, что все получилось", - отметила она.

Чемпионат России проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В программе соревнований значатся шесть дисциплин.