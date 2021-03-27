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Зимние олимпийские виды спорта

Лыжник Большунов не уверен, что сможет пробежать всю программу чемпионата России

В субботу спортсмен выиграл спринт
Александр Большунов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Александр Большунов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ТЮМЕНЬ, 27 марта. /ТАСС/. Обладатель Кубка мира и чемпион мира лыжник Александр Большунов выразил сомнение, что сможет пробежать всю программу чемпионата России. Об этом он рассказал журналистам.

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Турнир проходит в Тюмени с 27 марта по 4 апреля. В субботу Большунов стал победителем спринта.

"Насчет всей программы не уверен. В принципе, посмотрим сегодня по состоянию и уже от этого будем принимать решения, какие гонки бежать", - сказал Большунов.

Мужчины пробегут скиатлон 28 марта, 30 марта - индивидуальную гонку свободным стилем, 31 марта - командную эстафету, 2 апреля - эстафету, 4 апреля - масс-старт классическим стилем.

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