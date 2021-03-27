Свыше 14 тыс. зрителей побывали на юниорском ЧМ по сноуборду и фристайлу в Красноярске

КРАСНОЯРСК, 27 марта. /ТАСС/. Юниорское первенство мира по фристайлу и сноуборду, которое прошло в Красноярске, посетило более 14 тыс. зрителей. Об этом в субботу сообщил Сергей Ладыженко, генеральный директор "Корпорации развития Енисейской Сибири", выступающей оператором соревнований, его комментарий приводит пресс-служба соревнований.

"Уровень подготовки участников очень высокий, поэтому с уверенностью можно сказать, что победители и призеры этих соревнований в будущем будут участвовать и во взрослых чемпионатах мира, и в Олимпийских играх. Я очень рад, что большое количество красноярцев и гостей нашего города поддерживали участников: за 10 дней соревнования посетили более 14 тыс. зрителей", - сказал Ладыженко.

Стоимость билетов на трибуны составляла от 250 до 500 рублей, в фан-зоны - от 150 до 200 рублей.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходило на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта. Во время соревнований спортсмены из 28 стран мира разыграли 30 комплектов наград во всех дисциплинах фристайла и сноуборда.