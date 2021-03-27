{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Зимние олимпийские виды спорта

Чемпион мира по ски-кроссу назвал организацию юниорского ЧМ в Красноярске одной из лучших

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходило на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта

КРАСНОЯРСК, 27 марта. /ТАСС/. Австрийский фристайлист Оливер Фиртхалер, вместе с Кристиной Федермайр выигравший золото в командном ски-кроссе на первенстве мира по фристайлу и сноуборду назвал организацию соревнований одной из лучших. Об этом спортсмен сказал журналистам после награждения.

"Очень рад, что мы победили и вообще приняли участие в этих соревнованиях. Мне все очень понравилось. Организация - одна из лучших, что мы когда-либо видели", - сказал Фиртхалер.

Серебро в этой дисциплине досталось итальянцам Андреа Чези и Симоне Деромедис. "Вообще мероприятие было отлично организовано. Лично для меня Красноярск оказался очень интересным городом, сильно отличается от тех городов, которые мы видели в Европе", - сказал Деромедис.

Бронзу завоевала вторая команда России в составе Полины Рябовой и Андрея Герасимова.

Первенство мира по фристайлу и сноуборду среди юниоров проходило на трассах кластера "Сопка" с 18 по 27 марта. Во время соревнований спортсмены из 28 стран мира разыграли 30 комплектов наград во всех дисциплинах фристайла и сноуборда.

Теги
Зимние олимпийские виды спорта
Чемпионат мира по фигурному катанию
Евгений Миронов: музыка Чайковского - лучшее, что сейчас могло звучать на чемпионате мира
В качестве музыкального сопровождения награждения на чемпионате мира по фигурному катанию вместо гимна России звучит фрагмент из Концерта №1 для фортепиано с оркестром Петра Чайковского
Евгений Миронов: музыка Чайковского - лучшее, что сейчас могло звучать на чемпионате мира
Читать полностью