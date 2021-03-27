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Зимние олимпийские виды спорта

Вяльбе: удивлена, что лыжник Ретивых не попал на подиум в спринте на чемпионате России

Бронзовый призер чемпионата мира не смог попасть в финал

ТЮМЕНЬ, 27 марта. /ТАСС/. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе удивилась тому, что бронзовый призер чемпионата мира в командном спринте Глеб Ретивых не попал на пьедестал по итогам индивидуального спринта. Об этом она рассказала ТАСС.

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Чемпионом России в спринте стал Александр Большунов. В финал не смогли выйти Ретивых и Сергей Устюгов.

"Сегодняшние результаты оцениваю хорошо. Наверное, у девочек не совсем ожидаемо было, а у ребят - да [ожидаемо]. Но у ребят, конечно, Женя Белов в тройке - это очень круто", - сказала Вяльбе.

"Была удивлена, что Ретивых и Устюгов не прошли, особенно Глеб. Не знаю, может быть, у Сергея есть еще какие-то проблемы со здоровьем, а Глеб, я считаю, сам проиграл тактически гонку", - добавила она.

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Вяльбе, Елена ВалерьевнаЗимние олимпийские виды спорта
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