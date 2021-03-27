Решение по проведению чемпионата мира по скалолазанию в Москве примут в апреле

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Окончательное решение по проведению чемпионата мира по скалолазанию в Москве будет принято в конце апреля. Об этом журналистам в субботу рассказал президент Федерации скалолазанию России Дмитрий Бычков.

19 февраля исполком Международной федерации скалолазания (IFCS) принял решение не переносить чемпионат мира, который должен пройти в Москве с 15 по 22 сентября 2021 года. Но согласно решению CAS, Россия до декабря 2022 года не может претендовать на проведение чемпионатов мира и проводить их. При этом оговорены возможные исключения, турнир может пройти в России, если перенести соревнование в другие страны "невозможно юридически и практически".

"Основная задача сейчас - это отстоять чемпионат мира в Москве, пока Всемирное антидопинговое агентство (WADA) пытается забрать у России. Была конференция с представителями 60 федераций, всех интересует вопрос проведения чемпионата мира в этом году. Все, конечно, поддерживают проведение турнира в России, негодуют по поводу того, что WADA хочет у нас его забрать. Других кандидатов нет, поэтому будет либо отмена, либо все-таки его проведут в России, думаю, что в конце апреля по этому вопросу будет понимание", - пояснил Бычков.