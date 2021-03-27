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Чемпионат мира по фигурному катанию

Российским одиночникам еще предстоит подтвердить максимальную квоту на Олимпиаду

Для этого необходимо успешно выступить на сентябрьском турнире в Германии
Евгений Семененко Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Евгений Семененко
© Наталия Федосенко/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы должны подтвердить право на три олимпийские лицензии на турнире в немецком Оберстдорфе. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

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"Мы получили три квоты на чемпионат мира следующего года. На Олимпиаде будет возможность использования третьей квоты, если мы ее завоюем на Nebelhorn Trophy, - пояснил Коган. - Кто туда поедет, будем определять".

Международный турнир Nebelhorn Trophy пройдет с 22 по 25 сентября 2021 года в германском Оберстдорфе.

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