Российским одиночникам еще предстоит подтвердить максимальную квоту на Олимпиаду

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Российские фигуристы должны подтвердить право на три олимпийские лицензии на турнире в немецком Оберстдорфе. Об этом ТАСС сообщил гендиректор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган.

На чемпионате мира в Стокгольме Россию представляли Михаил Коляда и Евгений Семененко. В субботу Коляда занял пятое место, Семененко - восьмое. Предполагалось, что этого достаточно для максимальной квоты на Игры в Пекине.

"Мы получили три квоты на чемпионат мира следующего года. На Олимпиаде будет возможность использования третьей квоты, если мы ее завоюем на Nebelhorn Trophy, - пояснил Коган. - Кто туда поедет, будем определять".

Международный турнир Nebelhorn Trophy пройдет с 22 по 25 сентября 2021 года в германском Оберстдорфе.