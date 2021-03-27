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Чемпионат мира по фигурному катанию

Авербух: Коляда на чемпионате мира подтвердил статус лучшего европейского фигуриста

Россиянин занял пятое место, выше него расположились американец и три японца
Илья Авербух Юрий Машков/ТАСС
Описание
Илья Авербух
© Юрий Машков/ТАСС

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Михаил Коляда успешно выступил на чемпионате мира в Стокгольме и показал, что является лучшим фигуристом Европы. Такое мнение ТАСС высказал российский хореограф Илья Авербух.

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Российский фигурист Михаил Коляда занял пятое место на чемпионате мира

Коляда стал пятым в мужском одиночном катании на чемпионате мира в Стокгольме. По сумме двух программ Коляда набрал 272,04 балла (93,52+178,52). Первое место занял американец Натан Чен (320,88; 98,85+222,03), второе - японец Юма Кагияма (291,77; 100,96+190,81), третье - японец Юдзуру Ханю (289,18; 106,98+182,20). 17-летний россиянин Евгений Семененко расположился на восьмой позиции (258,45; 86,86+171,59) на дебютном чемпионате мира.

"Очень жаль, что в этом году не проводился чемпионат Европы. Убежден, что Коляда стал бы чемпионом Европы. Посмотрите на турнирную таблицу, выше него только североамериканец и японцы, среди европейцев Михаил был однозначно лучшим. Внутреннюю малую медаль чемпионата Европы на этом турнире он завоевал, как мне кажется", - сказал Авербух.

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