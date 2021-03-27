Россиянка Зражевская завоевала титул временной чемпионки мира WBC

ТАСС, 27 марта. Россиянка Татьяна Зражевская завоевала титул временной чемпионки мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в весовой категории до 55,3 кг. В 10-раундовом титульном поединке, прошедшем в Екатеринбурге, она выиграла у мексиканки Эстрельи Вальверде решением судей.

29-летняя Зражевская по-прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 11 побед (3 нокаутом). В 2018 году она завоевала серебряный пояс WBC, победив венгерку Габриэллу Бусу решением судей. В конце 2020 года уроженка Воронежа должна была провести бой за титул чемпионки мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) с аргентинкой Даниэлой Бермудес в Сочи, но поединок был отменен.

Зражевская с 2009 по 2016 год выступала за сборную России среди любителей, становилась четырехкратным серебряным призером чемпионата страны, неоднократной победительницей международных турниров, серебряным призером Кубка мира среди нефтяных стран.

35-летняя Вальверде потерпела седьмое поражение при 18 победах (3 нокаутом) и 2 ничьих. Ранее мексиканка трижды боксировала за титул чемпионки мира по разным версиям и дважды - за пояс временной чемпионки мира WBC, четыре раза проиграв и один бой сведя вничью.