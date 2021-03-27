Дубль Дзюбы принес сборной России победу над словенцами в матче отбора чемпионата мира

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу одержала победу над командой Словении со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Сочи на стадионе "Фишт" в присутствии 13 008 зрителей.

Дзюба и Кузяев лучше всех разобрались в штрафной – и Артем аккуратно катнул в уголок Вот таким получился первый гол в сегодняшнем матче pic.twitter.com/nHVmJW4afD

Дзюба забил свой 29-й гол в составе сборной России, по этому показателю он занимает второе место. Лидирует в списке бомбардиров Александр Кержаков, который опережает Дзюбу на один забитый мяч. С учетом игр сборной СССР первое место занимает Олег Блохин (42 гола).

Дзюба уже выстрелил дублем ⚽️⚽️ Лови его 29-й гол за сборную – до рекорда Кержакова остался лишь один мяч Догонит сегодня? Узнаем на МАТЧ ПРЕМЬЕР во втором тайме https://t.co/1k0J8B6Ja5 pic.twitter.com/zwC1hRoai3

Сборные России и Словении до этого провели пять матчей. В предыдущий раз они встречались в ноябре 2009 года в стыковых матчах к чемпионату мира 2010 года. Тогда российские и словенские футболисты обменялись домашними победами - 2:1 и 1:0, за счет гостевого гола на чемпионат мира отобралась сборная Словении. В том противостоянии принимал участие полузащитник российской сборной Юрий Жирков, проведший в субботу 101-й матч за национальную команду. Словенскую команду тогда, как и сейчас, возглавлял Матьяж Кек, он ушел из сборной в 2011 году, а вернулся в 2018-м.

В турнирной таблице группы H сборная России занимает первое место, набрав шесть очков из шести возможных, словенцы с тремя очками идут вторыми. Позднее в субботу пройдут матчи Словакия - Мальта и Хорватия - Кипр. В следующем туре сборная России в гостях сыграет с командой Словакии, словенцы также на выезде встретятся с киприотами. Оба матча запланированы на 30 марта.