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ЧМ-2022 по футболу

Дубль Дзюбы принес сборной России победу над словенцами в матче отбора чемпионата мира

Встреча завершилась со счетом 2:1
Артем Дзюба и Георгий Джикия Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Описание
Артем Дзюба и Георгий Джикия
© Дмитрий Феоктистов/ТАСС

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Сборная России по футболу одержала победу над командой Словении со счетом 2:1 в матче отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Встреча прошла в Сочи на стадионе "Фишт" в присутствии 13 008 зрителей.

В составе российской сборной дубль оформил капитан команды Артем Дзюба (26-я, 35-я минуты). У словенцев отличился Йосип Иличич (36).

Дзюба забил свой 29-й гол в составе сборной России, по этому показателю он занимает второе место. Лидирует в списке бомбардиров Александр Кержаков, который опережает Дзюбу на один забитый мяч. С учетом игр сборной СССР первое место занимает Олег Блохин (42 гола).

Дебютный матч за сборную России провел 19-летний полузащитник московского "Локомотива" Максим Мухин. Он вышел на замену на 86-й минуте вместо одноклубника Рифата Жемалетдинова, который провел первый матч в стартовом составе национальной команды.

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Сборные России и Словении до этого провели пять матчей. В предыдущий раз они встречались в ноябре 2009 года в стыковых матчах к чемпионату мира 2010 года. Тогда российские и словенские футболисты обменялись домашними победами - 2:1 и 1:0, за счет гостевого гола на чемпионат мира отобралась сборная Словении. В том противостоянии принимал участие полузащитник российской сборной Юрий Жирков, проведший в субботу 101-й матч за национальную команду. Словенскую команду тогда, как и сейчас, возглавлял Матьяж Кек, он ушел из сборной в 2011 году, а вернулся в 2018-м.

В турнирной таблице группы H сборная России занимает первое место, набрав шесть очков из шести возможных, словенцы с тремя очками идут вторыми. Позднее в субботу пройдут матчи Словакия - Мальта и Хорватия - Кипр. В следующем туре сборная России в гостях сыграет с командой Словакии, словенцы также на выезде встретятся с киприотами. Оба матча запланированы на 30 марта.

Футбол. Чемпионат мира-2022. Отбор. Группа H
КомандаИВНПМячиО
1Россия22005-26
2Словения21012-23
3Словакия10100-01
4Кипр10100-01
5Хорватия10010-10
6Мальта10011-30

 

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