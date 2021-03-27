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Чемпионат мира по фигурному катанию

Ягудин: звезда Чена разгорелась так ярко, что с нынешним катанием соперников у него нет

В субботу Натан Чен выиграл третий чемпионат мира подряд

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Трехкратный чемпион мира Натан Чен продемонстрировал на чемпионате мира в Стокгольме, что соперников у него практически нет. Таким мнением с ТАСС поделился олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

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Чен выиграл третье золото чемпионата мира подряд с результатом 320,88 балла, исполнив в субботу в произвольной программе пять четверных прыжков - лутц, флип в каскаде с тройным тулупом, сальхов, тулуп с ойлером и тройным флипом, а также тулуп в каскаде с тройным тулупом. Вторым стал 17-летний японец Юма Кагияма (291,77), третьим - японец Юдзуру Ханю (289,18).

"Чен - это звезда, которая разгорелась так ярко, что соперников с его нынешним катанием у него практически нет. Вне зависимости от дальнейших результатов мы будем уважать единственного двукратного чемпиона Игр в личном турнире Ханю, он на протяжении многих лет недосягаем, и при его чистом катании обыграть его было практически невозможно, - рассказал Ягудин. - Но сейчас картина с Ченом ясно показывает нам, что время не стоит на месте, в фигурном катании оно просто бежит вперед".

"Еще одно свидетельство сказанному - 17-летний Кагияма, и это уже следующая глава мужского одиночного катания, если, конечно, он будет планомерно двигаться вперед и ничего кардинально не изменится, - считает Ягудин. - Этот фигурист на последней минуте программы перекручивает тройной аксель и четверные, поэтому я на 99 процентов уверен - будут прыгать и четверные аксели, а это приведет к тому, что мужское одиночное катание еще может выйти на более высокий технический уровень, нежели в данный момент".

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Чемпионат мира по фигурному катаниюЯгудин, Алексей Константинович
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