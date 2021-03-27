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Чемпионат мира по фигурному катанию

Ягудин: Семененко выступил на чемпионате мира в Стокгольме на пять с плюсом

Россиянин занял восьмое место на дебютном мировом первенстве

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Ученик Татьяны и Алексея Мишина Евгений Семененко дебютировал на чемпионате мира в Стокгольме на пять с плюсом - спортсмен не совершил на турнире ни одной ошибки. Такое мнение ТАСС высказал олимпийский чемпион Алексей Ягудин.

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Семененко вошел в десятку лучших на первом чемпионате мира в карьере, 17-летний спортсмен занял восьмое место с 258,45 балла. Россиянин Михаил Коляда стал пятым (272,04).

"Семененко не совершил ни одной ошибки на своем дебютном чемпионате мира - сделал все что мог, и сделал не коряво, а на пятерку с плюсом. Что касается Миши, то за исключением тройного акселя все остальное было сделано на отлично. Я видел его катание вживую и могу сказать, что все было сделано очень круто. За исключением ошибки на тройном акселе", - отметил Ягудин.

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