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Формула-1

Ферстаппен стал победителем квалификации этапа "Формулы-1" в Бахрейне

Со второй позиции на первом этапе сезона стартует Льюис Хэмилтон, с третьей - Валттери Боттас

ТАСС, 27 марта. Нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен стал победителем квалификации Гран-при Бахрейна - первого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

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Лучший круг Ферстаппен проехал за 1 минуту 28,997 секунды. Второе место занял действующий чемпион британский пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон (+0,388), третьим стал его партнер по команде финн Валттери Боттас (+0,589).

Россиянин Никита Мазепин, представляющий "Хаас", не сумел преодолеть первый сегмент и стартует в воскресенье с последней, 20-й позиции, его партнер по команде немец Мик Шумахер - с 19-й.

Гонка пройдет в воскресенье, начало - 18:00 мск.

Теги
Формула-1Хэмилтон, ЛьюисМазепин, Никита Дмитриевич
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