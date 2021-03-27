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ЧМ-2022 по футболу

Поздняков: гол словенцев в матче с россиянами добавил интриги

Встреча отборочного турнира чемпионата мира по футболу завершилась со счетом 2:1
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков Сергей Фадеичев/ТАСС
Описание
Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков
© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Гол, забитый сборной Словении в матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу с россиянами, добавил игре интриги. Такое мнение ТАСС высказал президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

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"Самое главное, команда сумела добиться нужного результата, хотя гол, который забили словенцы, добавил интриги и заставил нас нервничать весь второй тайм, - сказал Поздняков. - Концовка выдалась беспокойной, но в целом наша команда контролировала игру. [Артем] Дзюба молодец, показал качественный футбол, реализовал практически все моменты. Но вся борьба еще впереди, и я с нетерпением жду чемпионата Европы".

В следующей встрече россияне 30 марта сыграют на выезде со словаками.

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