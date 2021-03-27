Колосков: победа россиян над словенцами может стать ключевой в отборе на чемпионат мира

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Победа над командой Словении во втором туре отборочного турнира может стать ключевой для сборной России в борьбе за выход в финальную стадию чемпионата мира по футболу 2022 года. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Встреча между сборными России и Словении прошла в субботу в Сочи и завершилась победой россиян со счетом 2:1. Оба мяча в ворота гостей забил Артем Дзюба.

"В этой игре главном было добиться результата. Победа очень важная и нужная, она может стать ключевой в борьбе за выход на чемпионат мира. Тренеры очень правильно построили игру тактически с расчетом на лучшие качества Дзюбы, его способность продавить, придержать мяч и правильно им распорядиться. Дзюба сделал все, что от него требовалось, считаю, что эта победа - во многом заслуга правильной тактики", - подчеркнул Колосков.

Собеседник агентства считает, что сборной России удалось удержать победный счет благодаря своевременным и грамотным заменам главного тренера Станислава Черчесова. По ходу второго тайма вместо Александра Головина, Юрия Жиркова, Рифата Жемалетдинова и Дзюбы на поле вышли Алексей Миранчук, Вячеслав Караваев, Максим Мухин и Антон Заболотный. "Были сделаны хорошие и правильные замены. Жирков к середине второго тайма начал уставать, вышел свежий Караваев, Головин был немножко шокирован карточкой и немножко осторожничал, поэтому вышел Алексей Миранчук", - отметил Колосков.