Гендиректор "Зенита": сборной России не следует почивать на лаврах после двух побед

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Российским футболистам нельзя останавливаться на достигнутом после двух побед на старте отборочного турнира чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Сборная России в субботу обыграла словенцев со счетом 2:1.

"Поздравляю всех болельщиков с победой. Нам противостоял очень серьезный соперник, который в предыдущем туре взял верх над вице-чемпионами мира хорватами, - сказал Медведев. - У Словении есть звездные игроки, такие как [Ян] Облак, но наша команда показала слаженную и самоотверженную игру, порадовав 13 тысяч зрителей. Останавливаться на достигнутом рано, фанфары пусть молчат, следующая игра со Словакией".