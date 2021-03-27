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ЧМ-2022 по футболу

Гендиректор "Зенита": сборной России не следует почивать на лаврах после двух побед

Александр Медведев поздравил болельщиков с победой над словенцами

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Российским футболистам нельзя останавливаться на достигнутом после двух побед на старте отборочного турнира чемпионата мира. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор "Зенита" Александр Медведев.

Сборная России в субботу обыграла словенцев со счетом 2:1.

"Поздравляю всех болельщиков с победой. Нам противостоял очень серьезный соперник, который в предыдущем туре взял верх над вице-чемпионами мира хорватами, - сказал Медведев. - У Словении есть звездные игроки, такие как [Ян] Облак, но наша команда показала слаженную и самоотверженную игру, порадовав 13 тысяч зрителей. Останавливаться на достигнутом рано, фанфары пусть молчат, следующая игра со Словакией".

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Медведев, Александр ИвановичЧМ-2022 по футболу
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