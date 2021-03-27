Тренер словенцев считает, что Дзюба не простил его команде ошибок в матче с россиянами

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Словенские футболисты проиграли россиянам, поскольку позволили Артему Дзюбе реализовать допущенные ими ошибки. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Словении Матьяж Кек.
Словенцы уступили сборной России со счетом 1:2.
"Мы плохо реагировали на длинные передачи, но по самой игре было много хорошего. Никакой эйфории после хорватов не было. Мы понимаем ошибки и постараемся исправить их в третьем матче", - сказал Кек.
"Россияне использовали то, что мы им предложили. Мы допускали длинные передачи, а Дзюба такого не прощает", - добавил он.
В следующем матче словенцы также на выезде встретятся с киприотами 30 марта.