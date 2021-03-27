{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
ЧМ-2022 по футболу

Тренер словенцев считает, что Дзюба не простил его команде ошибок в матче с россиянами

Словенские футболисты проиграли команде России в матче отборочного турнира чемпионата мира со счетом 1:2
Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI
Описание
Главный тренер сборной Словении Матьяж Кек
© EPA-EFE/LESZEK SZYMANSKI

СОЧИ, 27 марта. /ТАСС/. Словенские футболисты проиграли россиянам, поскольку позволили Артему Дзюбе реализовать допущенные ими ошибки. Такое мнение журналистам высказал главный тренер сборной Словении Матьяж Кек.

На эту тему
Дубль Дзюбы принес сборной России победу над словенцами в матче отбора чемпионата мира
Дубль Дзюбы принес сборной России победу над словенцами в матче отбора чемпионата мира

Словенцы уступили сборной России со счетом 1:2.

"Мы плохо реагировали на длинные передачи, но по самой игре было много хорошего. Никакой эйфории после хорватов не было. Мы понимаем ошибки и постараемся исправить их в третьем матче", - сказал Кек.

"Россияне использовали то, что мы им предложили. Мы допускали длинные передачи, а Дзюба такого не прощает", - добавил он.

В следующем матче словенцы также на выезде встретятся с киприотами 30 марта.

Теги
ЧМ-2022 по футболу
Массовый спорт
Организаторы аукциона и благотворительного турнира "Пофутболим" собрали 2 млн руб.
Соучредитель фонда "Жизнь в Движении" Евгений Миронов отметил, что мероприятие прошло на позитивных эмоциях и принесло пользу детям
Читать полностью